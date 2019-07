المتوسط:

دعا وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إلى وقف تفاقم أعمال العنف في ليبيا، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

واستنكر ميلانيزي، اليوم الأربعاء، القصف العشوائي للمناطق المدنية، مجددا دعوته لوقف استمرار الأعمال العدائية، التي تعرض باستمرار حياة البشر لخطر كبير وتدمر البنية التحتية الأساسية للسكان، حسب ما نشرت وكالة “آكي”

وعلق ميلانيزي، على قصف مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، بالقول: “تلقيت بفزع، نبأ القصف الليلي في تاجوراء، قرب طرابلس، والذي أصاب مركزاً للمهاجرين، مما تسبب بمقتل عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال”. واصفا القصف بالـ”مأساة” التي تُظهر فظاعة آثار الحرب على المدنيين.

وشدد ميلانيزي، على الضرورة الملحة والفورية لضمان اتخاذ تدابير جادة لحماية المدنيين، خاصة نقل المهاجرين المتواجدين في المرافق الخاصة، إلى أماكن آمنة من القتال وتحت حماية الأمم المتحدة.

وأدت غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى مقتل نحو 40 مهاجرًا وإصابة أكثر من 80 آخرين، فيما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” إزاء الوضع في ليبيا.

The post «الخارجية الإيطالية»: مأساة قصف مركز تاجوراء تظهر بشاعة الحرب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية