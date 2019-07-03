الاتفاق على توفير فرص عمل لأبناء الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة

البيضاء-العنوان

اجتمع رئيس هيأة رعاية أسر الشهداء والمفقودين العميد ركن غيث الشريدي مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، الدكتور مسعود صوة، ووكيل عام الوزارة أحمد العبيدي ومدير مكتب الوزير محمود المالكي بمقر الوزارة بمدينة البيضاء وذلك لتفعيل القوانين المسيرة لعمل الهيأة في جانب التأهيل وإيجاد فرص عمل لأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لدعم أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة.

وأفاد الشريدي، أن الهيأة عاكفة على مشروع خطة تدريبية وتأهيلية لأبناء الشهداء والمفقودين وأيضا ذوي الإعاقة المستديمة غير العاملين بالدولة، وذلك لإدماجهم في الحياة بعد تأهيلهم وتدريبهم.

ومن جهته قال وزير العمل والتأهيل مسعود صوة، “إن الوزارة لن تدخر جهدًا في الوقوف مع هذه الفئات التي قدمت الغالي والنفيس من أجل مشروع الدولة التي يطمح لها كل الليبيين”.

وأكد صوة، أن الوزارة ستخصص ما نسبته 10 بالمئة من قرارات التعيين التي تعمل عليها الوزارة بما يعادل 2500 فرصة عمل لأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق قال وكيل عام الوزارة أحمد العبيدي، “إن الوزارة ستكون على تواصل دائم مع الهيأة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها”.

ومن جهته أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيأة، حمد المالكي، أن الهيأة مقبلة على مرحلة جديدة، من أهم أولوياتها خلق الثقة بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة وبينها وبين الفئات المستهدفة من الخدامات التي تقدمها الهيئة والمتمثلة في أسر الشهداء والمفقودين وأيضا فئة ذوي الإعاقة المستديمة.

وفي ختام الاجتماع، وعد وزير العمل بإجراء زيارة إلى الهيأة خلال الأيام القادمة للوقوف على احتياجاتها، وذلك لأهميتها في رعاية هذه الفئات، التي تحتاج إلى اهتمام بالغ من كل مؤسسات الدولة.

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