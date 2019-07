«الاتحاد الأفريقي» يدين قصف مركز الإيواء بتاجوراء.. ويجدد دعوته لوقف إطلاق النار

المتوسط:

استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بشدة الغارة الجوية التي استهدفت مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنياً، جميعهم من المهاجرين.

وطالب فكي، بحسب بيان نشرته المفوضية، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة بحق المدنيين الأبرياء، مجددا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبا جميع الأطراف بضمان حماية وسلامة جميع المدنيين، وخاصة المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء.

ودعا رئيس المفوضية، المجتمع الدولي إلى بذل جهد إنساني عاجل لحماية المهاجرين المستضعفين، ومضاعفة الجهود لحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأدت غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 80 آخرين. وعقب الغارة، أدانت حكومة الوفاق العملية، بينما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” إزاء الوضع في ليبيا.

