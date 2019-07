المتوسط:

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن استخدام القوة العسكرية بمناطق مدنية في ليبيا أمر لا يمكن قبوله.

وأدت غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 80 آخرين. وعقب الغارة، أدانت حكومة الوفاق العملية، بينما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” إزاء الوضع في ليبيا.

