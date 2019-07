المتوسط:

قامت دوريات الدعم المركزي فرع تاجوراء، بتسهيل وتأمين حركة السير لسيارات الإسعاف والطوارئ الذين يقومون بنقل القتلى والجرحى جراء القصف الذي تعرض له مركز الإيواء.

وتقوم الدوريات، بمساعدة الجهات المختصة في تأدية مهامها دون خوف من هذا القصف الغادر.

واستهدفت غارة جوية، فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، وأدى إلى مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 80 آخرين.

The post «أمن تاجوراء»: نعمل على تأمين حركة السير لسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل الجرحى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية