إيطاليا تدعو إلى وقف تفاقم أعمال العنف في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي الدعوة إلى وقف أعمال العنف في ليبيا واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

وأضاف ميلانيزي بحسب وكالة آكي الإيطالية أن القصف الليلي في تاجوراء الذي استهدف مركزا للمهاجرين يعتبر مأساة أخرى تظهر فظاعة آثار الحرب، مدينا القصف العشوائي للمناطق المدنية.

وشدد ميلانيزي على الضرورة الملحة والفورية لضمان اتخاذ تدابير جادة لحماية المدنيين، ونقل المهاجرين إلى أماكن آمنة تحت حماية الأمم المتحدة، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية التي تعرض حياة الآمنين للخطر وتدمر البنية التحتية الأساسية.

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