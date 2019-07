«خارجية المؤقتة»: قوات الوفاق ارتكبت جريمة قصف مركز تاجوراء لتشويه صورة الجيش

المتوسط:

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بالعاصمة طرابلس، واصفه هذه الجريمة بـ”العمل الإجرامي الشنيع” الذي يندى له جبين الإنسانية ولتشويه صورة الجيش.

وأوضح المكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة، أنه عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان قامت “الميليشيات الإرهابية” بقصف مقر الهجرة غير الشرعية، مضيفةً أن استهداف مقر المهاجرين يأتي للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام.

