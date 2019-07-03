رئيس غرفة الاتصالات ترهونة يبحث المشاكل التي تواجه عمل شركات الاتّصالات في المدينة

ترهونة 03 يوليو 2019 (وال) – اجتمع رئيس غرفة الاتصالات ترهونة والمكلف من رئيس الهيئة العامة للاتصالات و المعلوماتية الدكتور عبد القادر إرحيم أمس الثلاثاء، مع عميد بلدية ترهونه وشركات الاتصالات بالمنطقة.

وحضر الاجتماع مدراء فروع ومكاتب شركات الاتصالات والمعلومات ببلدية ترهونة، وشركة المدار، وشركة ليبيانا، وشركة بريد ليبيا الاتصالات، وشركة البنية للاستثمار.

وناقش المجتمعون المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات في نطاق بلدية ترهونة. (وال – ترهونة) م ك / هــ ع

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