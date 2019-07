المتوسط:

عقد بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تقابليًا ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة سير عمل الصندوق والجهات التابعة له.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، الأربعاء، أن الاجتماع استعرض استرجاع بعض مرافق الصندوق التي استولت عليها بعض الجهات بمختلف المناطق.

