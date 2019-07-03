«الطب الميداني»: انتشال 40 جثة و80 جريحًا في قصف مركز إيواء تاجوراء

قال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط، في تصريح إلى بوابة الوسط إن «القصف الذي استهدف مركز إيواء تاجواء للمهاجرين غير الشرعيين أسفر عن سقوط 40 قتيلاً وأكثر من 80 جريحًا».

وأوضح مرسيط أنه «جرى انتشال قرابة 40 جثة سقطت جراء القصف فيما تستمر عملية انتشال الجثت من تحت الأنقاض».

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات»، حسب ما ذكر فرع الجهاز بتاجوراء عبر «فيسبوك».

صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول القصف. (الإنترنت)

صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول القصف. (الإنترنت)

صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول القصف. (الإنترنت)

صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول القصف. (الإنترنت)

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