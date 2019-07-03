غراندي يطالب بوقف احتجاز المهاجرين في ليبيا بعد مقتل العشرات منهم في تاجوراء

طرابلس-العنوان

طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وجاءت هذه الدعوة بعد طال قصف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، حيث أدى القصف إلى مقتل العشرات منهم.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر، “يجب ألا يتم احتجازهم. يجب ألا يكون المدنيون هدفا. ليبيا ليست مكان آمن للعودة”.

وأضاف، “يجب على الدول ذات النفوذ التعاون لإنهاء النزاع، بدلاً من تأجيجه”.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو الماضي عن قلقها إزاء استخدام مراكز الاحتجاز لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأكدت المفوضية في تقرير لها يوم 8 مايو 2019 أن استخدام البنية التحتية المدنية بهذه الطريقة يُمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويجب تجنبه بكافة الوسائل.

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