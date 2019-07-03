كوشتيل: إعادة المُهاجرين إلى ليبيا مُجازفة بحياتهم

استنكر المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنطقة المتوسط، فنسنت كوشتيل، الضربات الجوية التي استهدفت مركز إيواء المُهاجرين بمنطقة تاجوراء في طرابلس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى بين مُهاجرين غير قانونيين كانوا مُحتجزين داخل المركز الذي يأوي أكثر من 600 مُهاجر.

وحذر كوشتيل من خطوة إعادة المُهاجرين واللاجئين إلى ليبيا، مُبيّناً أنهم لن يجدوا فيها إلا سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وقد يتم الإتّجار بهم، وفي أسوأ الأحوال قد يتعرضون للقتل.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، قد أدانت أيضاً استهداف مركز إيواء المهاجرين وطالبت ألا يكون المدنيون هدفًا في الصراع الذي تشهده المدينة.

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