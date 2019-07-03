حومة: الجيش توجّه إلى طرابلس تلبية لنداء أهلها

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميدة حومة، أن تحرك الجيش الوطني ضد الإرهاب منذ نحو 5 أعوام، كان لتركيز مجلس النواب منذ انطلاق أعماله على مطاردة الإرهاب واجتثاته من ليبيا.

وأشار حومة إلى أن توجه قوات الجيش الوطني مطلع أبريل الماضي نحو طرابلس جاء تلبية لنداءات أهالي العاصمة اللذين ملّوا سيطرة المجموعات المُسلحة على المدينة.

وجاءت تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية في موسكو، حيث أكد على وجود إرهابيين مطلوبين دولياً داخل طرابلس، يُقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

ووصف حومة حكومة الوفاق الوطني بـ”غير الشرعية” لعدم حصولها على الثقة من قبل مجلس النواب، إضافة إلى انقضاء الفترة الزمنية المُحددة للاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه.

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