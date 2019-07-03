الإمارات تنفي مُلكيتها لأسلحة عُثر عليها في غريان

أكّدت الخارجية الإماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي (1970-1973) بشأن العقوبات وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مُشددة على التزامها التام بالتعاون مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

ونفت إدارة التعاون والأمن الدولي بالخارجية الإماراتية ملكيتها للأسلحة الأميركية التي تم العثور عليها في مدينة غريان الأسبوع الماضي.

وحثّت الخارجية الإماراتية في بيانها جميع الأطراف على خفض التصعيد والانخراط مجددا في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

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