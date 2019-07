«حكماء تاجوراء» يطالبون المنظمات الدولية بمحاسبة مرتكبي قصف مركز الإيواء

المتوسط:

طالب مجلس حكماء وأعيان تاجوراء، كافة المنظمات الدولية والجهات الرسمية بضرورة القيام بواجبهم تجاه جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين، باعتبارها جريمة ضد أناس تركوا أوطانهم وغامروا بحياتهم بحثا عن لقمة العيش ليتم قصفهم وتقطيعهم إلى أشلاء بهذه الطريقة البشعة.

كما طالب المجلس، كافة الدول المعنية بضرورة البحث في محاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة ضد مواطنيهم وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.

