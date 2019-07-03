الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء معلومات قصف مركز إيواء تاجوراء

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع «تويتر» عن «قلقها العميق إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية ومقتل لاجئين ومهاجرين»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات»، حسب ما ذكر فرع الجهاز بتاجوراء عبر «فيسبوك».

ولاحقًا، قال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط، في تصريح إلى بوابة الوسط إن «القصف الذي استهدف مركز إيواء تاجواء للمهاجرين غير الشرعيين أسفر عن سقوط 40 قتيلاً وأكثر من 80 جريحًا».

وأوضح مرسيط أنه «جرى انتشال قرابة 40 جثة سقطت جراء القصف فيما تستمر عملية انتشال الجثت من تحت الأنقاض».

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