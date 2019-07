«بلدي غدامس» يكشف أسباب تكدس القمامة على الطريق العام

المتوسط:

قام أعضاء المجلس البلدي غدامس، الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمكب القمامة الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه البلدية، خاصة بعد أن بدأت القمامة بالاقتراب من الطريق الرئيسي.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية غدامس، الأربعاء، أنه اتضح خلال تلك الزيارة أن سبب زحف القمامة على الطريق العام يعود إلى عدم قدرة السيارة الوحيدة التي تعمل على الوصول إلى المدفن، وعدم امتلاك الشركة لجرار قادر على طمر القمامة.

ووعد أعضاء المجلس بأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار وإعلام المواطنين بكل جديد .

