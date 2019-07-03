مقتل وإصابة 120 شخصاً حصيلة قصف مركز إيواء للمهاجرين

قال مسؤول طبي إن ضربة جوية على مركز إيواء لمهاجرين غير شرعيين في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 11 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، فجر الأربعاء، أسفرت عن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

وأظهرت صور نشرها مسؤولون ليبيون مهاجرين أفارقة يتلقون العلاج في مستشفى بعد الضربة.

من جانبه نفى الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، استهدف مركزا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق في طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للميليشيات.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي إنه “عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قامت الميليشيات بقصف مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة بالهاون، للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام ضد الجيش “.

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