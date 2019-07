بعد قصف مركز «إيواء تاجوراء».. مسؤول أممي يُحذر من خطوة إعادة المهاجرين لليبيا

المتوسط:

قام المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنطقة المتوسط، فنسنت كوشتيل، باستنكار الضربات الجوية التي استهدفت مركز إيواء المُهاجرين بمنطقة تاجوراء في طرابلس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، حيثُ أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى بين مُهاجرين غير قانونيين كانوا مُحتجزين داخل المركز الذي يأوي أكثر من 600 مُهاجر.

كما حذر كوشتيل، من خطوة إعادة المُهاجرين واللاجئين إلى ليبيا، مُبيّناً أنهم لن يجدوا فيها إلا سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وقد يتم الإتّجار بهم، وفي أسوأ الأحوال قد يتعرضون للقتل.

