دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مع مديري الإدارات المختصة سير عمل مشروعات الوزارات

قرنادة 03 يوليو 2019 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس بالحكومة الليبية المؤقتة الوزراء السيد عبدالله الثني أمس الثلاثاء، بمكتبه في ديوان الحكومة بمنطقة قرنادة اجتماع مع مديري، إدارات المشروعات في وزارات الحكومة المؤقتة.

وضم الاجتماع مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، ومدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، ومدير عام جهاز تنمية و تطوير المدن الأستاذ ناجي المعداني، ومدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المهندس المصري فرج العوكلي.

وأعرب دولة رئيس مجلس وزراء خلال الاجتماع عن استيائه تجاه التدني في مستوى تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمختلف الوزارات و قصور إدارات المشروعات، والإدارات الفنية في متابعة هذه المشاريع.

وشدد دولة الرئيس على ضرورة الانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية شهر أكتوبر لسنة 2019 م وفقاً للمواصفات.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بحصر كافة مختنقات الوزارات من المشاريع المستهدفة حالياً؛ نظرا لأهميتها، لافتا إلى العزم في الشروع بتنفيذها من الممكن تنفيذها نهاية شهر أكتوبر القادم.



وأشار إلى ضرورة تجميع هذا الحصر وإحالته لمجلس الوزراء؛ تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة للإذن بالتعاقد على تنفيذها.



وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التعاون التام ما بين إدارات المشروعات، و جهاز تنمية و تطوير المدن الموكل إليه تنفيذ بعض المشروعات سواء كانت في مجال الداخلية أو مجال التعليم مع عقد اجتماعات دورية (شهرية) ما بين إدارات المشروعات بالوزارات و إدارة المشروعات و الشؤون الفنية و إدارة المتابعة، و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء؛ للوقوف بشكل مستمر حول المشاكل و العراقيل التي تواجه عمل إدارات المشروعات و إعداد موقف حول المشاريع طور التنفيذ. (وال – قرنادة) ع ع / هــ ع

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