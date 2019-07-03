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سياسي إيطالي معارض يدعو لإخلاء معسكرات الاحتجاز الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

دعا سياسي إيطالي معارض إلى إخلاء معسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا، على خلفية قصف أحد هذه المعسكرات الليلة الماضية.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي نيكولا تزينغاريتّي، إن “الوضع في ليبيا يزداد مأساوية”، حيث “يجب وقف التصعيد العسكري، لأن النزاع يؤثر على الأشخاص الأضعف والأبرياء”.

وتابع تزينغاريتّي “نطالب الحكومة بإخلاء مخيمات اللاجئين على الفور من خلال الممرات الإنسانية وعمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى أوطانهم”. واختتم بالقول “إننا نشهد حالة طوارئ إنسانية والحكومة وأوروبا لا يمكنهما غض الطرف عنها”.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • لو عندك ذرة انسانية خذهم عندك فى ايطاليا بدلا من غرق الالاف على شوطئكم وكان المواطن الافريقى من الدرجة الثالثة امام المواطن الاوربى مع اننا ولاد تسعة ياولاد الكلب

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