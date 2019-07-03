العيساوي: حرب طرابلس عطّلت إجراءات اقتصادية حسّاسة

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي إن مشاريع وخطط اقتصادية تأخر الإنجاز فيها عقب نشوب اشتباكات مسلحة على تخوم طرابلس بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وكشف العيساوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في طرابلس، مساء الثلاثاء، عن قرب توقيع عقود تنفيذ 30 مشروعا استثماريا بين هيئة تشجيع الاستثمار ومستثمرين آخرين لم يوضح إن كانوا محليين أو أجانب مشددا على أن الوزارة استعادت المهام المنوطة بها بفضل عمل كافة الإدارات.

كما تطرق وزير الاقتصاد والصناعة إلى أن ليبيا استلمت بشكل رسمي عروضا استثمارية في مجال النقل شملت مشروعات مترو الأنفاق والنقل العام عبر تشغيل حافلات.

أما عن الإصلاحات الاقتصادية فقد أوضح العيساوي للصحفيين أن الاشتباكات تسببت في تأخير إعادة النظر في قيمة الرسم المفروض من قبل المجلس الرئاسي موضحا أن الكثيرين كانوا متخوفين في بداية برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلا أن الدينار الليبي حافظ على قيمته.

وتطرّق وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي إلى مسألة الدعم على الوقود مُبيّناً أن المواطن هو أقل المستفيدين من الدعم وأن استبداله من سلعي إلى نقدي ما زال مطروحا أمام المجلس الرئاسي.

وفي إشارة إلى المشروعات المتوقفة قال العيساوي إن ليبيا تملك 114 ألف مشروع متوقف تبلغ قيمتهم 140مليار دينار، وإن هذه المشروعات في حال استكمال جزء منها من شأن ذلك تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية