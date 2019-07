رصد طائرة مسيرة صينية الصنع في سماء طرابلس (صور)

ظهرت صورة على شبكة الإنترنت لهذه الطائرة المسيرة ولقد تم رصدها بعدسة الكاميرا في السماء فوق طرابلس. على ما يبدو واجه الجيش الليبي مشاكل كبيرة عند محاولة السيطرة على هذه المدينة، ولهذا السبب الطائرات التي كانت تعمل في الليل في وقت سابق، بدأت تقوم بمهام استطلاع وقتال خلال النهار.

هذه الطائرات لديها خصائص عالية بما فيه الكفاية. وزنها يصل إلى 1100 كغم. كتلة الحمل القتالية تصل إلى 100 كغم. أسلحتها الصواريخ الموجهة والقنابل الصغيرة القابلة للتصحيح.

السرعة القصوى هي 280 كم / ساعة. يمكن أن تبقى الطائرات بدون طيار في الهواء لمدة تصل إلى 20 ساعة وتشن غارات على مساحة 4 آلاف كيلومتر.

