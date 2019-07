نائب «رئيس النواب»: تحرك الجيش نحو العاصمة يهدف لتطهيرها من الإرهاب

المتوسط:

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميدة حومة، إن توجه قوات الجيش الوطني مطلع أبريل الماضي نحو طرابلس جاء تلبية لنداءات أهالي العاصمة طرابلس، وذلك لتطهيرها من الميليشيات الإرهابية.

وأضاف حومة، أن تحرك الجيش الوطني ضد الإرهاب منذ نحو 5 أعوام، كان لتركيز مجلس النواب منذ انطلاق أعماله، على مطاردة الإرهاب واجتثاته من ليبيا.

وأكد حومة، على وجود إرهابيين مطلوبين دولياً داخل طرابلس، يُقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

