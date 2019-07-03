حومة: الجيش توجه نحو طرابلس تلبية لنداءات أهالي العاصمة

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميدة حومة، أن تحرك الجيش الوطني ضد الإرهاب منذ نحو خمسة أعوام، كان لتركيز مجلس النواب منذ انطلاق أعماله على مطاردة الإرهاب واجتثاثه من ليبيا.

وأشار حومة خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية في موسكو، إلى أن توجه قوات الجيش مطلع أبريل الماضي نحو طرابلس، جاء تلبية لنداءات أهالي العاصمة، الذين ملوا سيطرة المجموعات المسلحة على المدينة.

ووصف حومة حكومة الوفاق بغير الشرعية، لعدم حصولها على الثقة من مجلس النواب، إضافة إلى انقضاء الفترة الزمنية المحددة للاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه، مؤكدا وجود إرهابيين مطلوبين دوليا داخل طرابلس، يقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

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