وزير «اقتصاد الوفاق»: أحداث طرابلس عرقلت إنجاز مشروعات كثيرة

أفاد علي العيساوي وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، بأن مشاريع وخطط اقتصادية تأخر الإنجاز فيها عقب نشوب اشتباكات مسلحة على تخوم طرابلس بين قوات الجيش الوطني والميليشيات المسلحة.

وكشف العيساوي، عن قرب توقيع عقود تنفيذ 30 مشروعا استثماريا بين هيئة تشجيع الاستثمار ومستثمرين آخرين، مشددا على أن الوزارة استعادت المهام المنوطة بها بفضل عمل كافة الإدارات.

وأشار الوزير، إلى أن ليبيا استلمت بشكل رسمي عروضا استثمارية في مجال النقل شملت مشروعات مترو الأنفاق والنقل العام عبر تشغيل حافلات.

