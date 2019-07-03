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مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: لا يمكننا تحديد منفذ الهجوم على مركز إيواء تاجوراء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لا يمكنها تأكيد الجهة المنفذة الهجوم الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء.

ودانت المفوضية، في بيان نقلته وكالة الأنباء «رويترز»، اليوم الأربعاء الهجوم على المركز، منوهة بأنه يستضيف 616 لاجئًا. ودعت إلى التحقيق في الهجوم، مؤكدة أهمية ألا يكون المدنيون هدفًا خلال الحروب والاشتباكات.

 

يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، صرح إلى «بوابة الوسط» بأن الهجوم نفذته «طائرة ليست ليبية»، فيما كشف مسؤول مكتب الإعلام بغرفة الطوارئ لمركز الطب الميداني، مالك مرسيط، أن «القصف أسفر عن سقوط 40 قتيلًا، وأكثر من 80 جريحًا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المنفذ هو ببساطة المستفيد من هذه الجريمة للتغطية على مذبحة غريان ولوقف الضربات الجوية الموجعة على مخاون اسلحته هناك والمستفيد هو الذى يريد ان يتوقف القتال بسرعة حتى يوقف تحرير طرابلس واستعادة الجيش لغريان من الخوان المفسدين ووقتها سيحدث انهيار تام لهم بعد ان صوروا السيطرة عبى غريان على انها انتصار كبير فماذا لو خسروها هل تعنى الاستسلام بالنسبة لهم هم يخشون هذا اليوم ويريدون من ينقذهم قبل فوات الاوان فلا الاتراك نافعين ولا حتى الطليان ولا حت الانجليز وسلامة لم يعد يثق فيه احد

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