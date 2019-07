الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين حادث مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء

المتوسط:

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية القصف الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء، وعبر عن بالغ الأسى لسقوط أكثر من 40 قتيلاً جراء هذا الحادث وإصابة أكثر من مائة آخرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات الأعمال العسكرية المستمرة حول العاصمة طرابلس، والحفاظ على سلامة المنشآت المدنية والبنية التحتية، وضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للسكان المتضررين جراء هذه العمليات.

وجدد أبو الغيط مطالبته بالخفض الفوري للتصعيد في الميدان وإيقاف العمليات العسكرية التي دخلت الآن في شهرها الرابع والعودة إلى المسار السياسي الهادف إلى التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا.

