الأمم المتحدة: لا يمكن التحقق من الذي شن هجوم مركز تاجوراء الآن

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن سقوط نحو 30 مهاجرا على الأقل في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة طرابلس وإصابة العشرات.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في تصريحات لـ”رويترز”، إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية على الأرض، قائلا “مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى”.

يشار إلى أن ضربة جوية نفذت في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء قد أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين في منطقة تاجوراء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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