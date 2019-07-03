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الأمم المتحدة: لا يمكن التحقق من الذي شن هجوم مركز تاجوراء الآن

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن سقوط نحو 30 مهاجرا على الأقل في ضربة وقعت خلال الليل على مركز للمهاجرين في العاصمة طرابلس وإصابة العشرات.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في تصريحات لـ”رويترز”، إنه لا يمكن تأكيد من الذي شن الهجوم على المركز الذي كان يؤوي نحو 600 شخص لكن هناك فرقا طبية على الأرض، قائلا “مع مواصلة عملية الإنقاذ، ربما يتبين أن عدد القتلى أعلى”.

يشار إلى أن ضربة جوية نفذت في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء قد أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين في منطقة تاجوراء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المتهم الوحيد في هذه القضيه هم عصابة السراج و المشري و باش آغا. هؤلاء المجرمين لا يتورعون في ارتكاب اشنع الاعمال الاجراميه لتشويه الجيش العربي الليبي خاصة و انه يقترب من العاصمه

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