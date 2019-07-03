انقلاب صهريج لنقل المحروقات يوقف حركة المرور على طريق الباكور

توكرة-العنوان

أدى انقلاب شاحنة ذات صهريج مخصص لنقل “الكيروسين” على طريق منحدر “الباكور” الرابط بين مدنتي المرج وتوكرة في تعطل حركة السير لأكثر من 5 ساعات.

وأفادت مديرية أمن توكرة، أن هيأة السلامة الوطنية قامت بتنظيف الطريق من مخلفات تسرب كميات كبيرة من الكيروسين بسبب انقلاب سيارة لنقل التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وأشارت المديرية، التي نشرت صورًا لحادثة الانقلاب، إلى أن انقلاب سيارة النقل ليل الإثنين عند أحد المنعطفات تسبب كذلك في انقلاب شاحنة كبيرة أخرى محملة بالحصى، وذلك نتيجة انزلاقها من تسرب سائل مادة الكيروسين على الجسر.

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