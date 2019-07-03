عمليات الكرامة تنفي استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء

نفت غرفة عمليات الكرامة استهداف سلاح الجو التابع للقيادة العامة لمركز إيواء مهاجرين غير قانونيين في طرابلس.

وقالت الغرفة في بيان لها إن ما تحاول أن تروج له حكومة الصخيرات غير صحيح، مشيرة إلى أن تلك الحكومة جندت المهاجرين مقابل المال وسعت إلى استغلالهم في الحرب كدروع بشرية، وهو ما تحدثت عنه المندوبية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفريقيا في مايو عندما اتهمت الوفاق بعسكرة المهاجرين.

وأضافت الغرفة في بيان نشرته قناة ليبيا أن قيام حكومة الوفاق بتنفيذ هذه الجريمة ومحاولة إلصاقها بقواتنا المسلحة ليست المرة الأولى، مؤكدة أن قوات سلاح الجو تركز على أهدافها بدقة وتراعي كل الإجراءات التي تؤمن حماية المدنيين .

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