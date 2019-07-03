“الخليج العربي” وسولار تبحثان أوضاع توربينات جديدة

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان اجتماعا مطولا، الثلاثاء، مع المدير العام لشركة سولار فرع ليبيا بوعجيلة سالم، والتي تشرف على تنفيذ وتركيب توربينيّتين غازيّتين لصالح الخليج العربي للنفط بطاقة قدرها خمسة وعشرين ميغا للتوربينة الواحدة.

وبحسب ما ورد بحساب الشركة المعتمد على موقع التواصل فيسبوك فإن التروبينات سيتم تركيبها في المجمع رقم واحد بحقل السرير في إطار اهتمام الإدارة بالبنية التحتية للحقل.

وتناول بن شتوان خلال الاجتماع مع الشريك الأجنبي جدول الأعمال ومناقشة الجدول الزمني بما يضمن أن تتم المشروعات حسب الوقت المحدد بالإضافة إلى استكمال المشاريع المشتركة بين الجانبين.

وفي السياق ذاته التقى عضو مجلس إدارة الخليج العربي عن إدارة العمليات والمصافي فرج المشاي مع بوعجيلة سالم المدير العام لشركة سولار فرع ليبيا وطالب المشاي من إدارة سولار تفادي أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ المهام المنوطة بها واصفا حقل السرير بالمهم للإنتاج الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية