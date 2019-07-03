المحجوب ينفي استهداف سلاح الجو لمراكز المهاجرين

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية خالد المحجوب، ما يتداول حول استهداف سلاح الجو الليبي مركز للمهاجرين بطرابلس.

وقال المحجوب، إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن القوات المسلحة الجوية لا تقوم باستهداف أي موقع ألا بعد تدقيق شديد.

كما قال المحجوب، “لو خرج الإخوان من ليبيا سينتهوا بالكامل لكن بقائهم وحلم السيطرة على المنطقة مازال يراودهم لذلك هم يستنجدون للبقاء في ليبيا، ومن يرعى التنظيم الآن هو الحزب الحاكم في تركيا بقياده أردوغان”

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