شحنات بضائع مُتنوعة تصل ميناء طرابلس

رست في ميناء طرابلس عدة سفن محملة ببضائع وسلع مُتنوعة تعود لمؤسسات وعدد من التجار المحليين.

وبحسب البيانات التي أعلنت عنها إدارة ميناء طرابلس، أمس الثلاثاء، فقد رست على الرصيف رقم 8 السفينة “بي إف بيه غلاكسي” التابعة لشركة البحر المتوسط وعلى متنها 79 حاوية محملة بالبضائع.

كما دخلت إلى ميناء طرابلس السفينة لونا التابعة للوكيل الملاحي مديرتنيان التي رست على الرصيف 26 محملة أيضا بـ90 حاوية بضائع لم تُعلن إدارة الميناء عن نوعها.

وأوضحت بيانات إدارة ميناء طرابلس أيضا دخول السفينة “اكونوكونجوا” التابعة للوكيل الملاحي القبطان التي رست على الرصيف 22 محملة بـ2654 طنا من فاكهة الموز.

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