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توقعات بوصول سيولة نقدية لبني وليد

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر مطلع يعمل في المجلس البلدي بني وليد في تصريح لـ 218 بأن المصارف التجارية في المدينة تستعد لاستلام سيولة نقدية بقيمة 40 مليون دينار يوم الأحد المقبل.

وبحسب المصدر فإن السيولة مخصصة من مصرف ليبيا المركزي فيما لم يتم الكشف عن الفروع التي ستستلم الأموال أو قيمة السحب التي ستُحدد لكل فرد.

وكان رئيس المجلس البلدي بني وليد سالم انوير، قد عقد خلال الشهر الماضي اجتماعا موسعا مع المديرين العامّين لمصرف الجمهورية بفرعيه سوف الجين وبني وليد بالإضافة لمدير فرع المصرف الأهلي لبحث آلية تذليل الصعوبات أمام عملاء المصارف وتحديد سقف السحب بما يضمن حقوق كافة العملاء وضمان حصولهم على مخصصاتهم المالية بصورة عادلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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