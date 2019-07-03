توقعات بوصول سيولة نقدية لبني وليد

أفاد مصدر مطلع يعمل في المجلس البلدي بني وليد في تصريح لـ 218 بأن المصارف التجارية في المدينة تستعد لاستلام سيولة نقدية بقيمة 40 مليون دينار يوم الأحد المقبل.

وبحسب المصدر فإن السيولة مخصصة من مصرف ليبيا المركزي فيما لم يتم الكشف عن الفروع التي ستستلم الأموال أو قيمة السحب التي ستُحدد لكل فرد.

وكان رئيس المجلس البلدي بني وليد سالم انوير، قد عقد خلال الشهر الماضي اجتماعا موسعا مع المديرين العامّين لمصرف الجمهورية بفرعيه سوف الجين وبني وليد بالإضافة لمدير فرع المصرف الأهلي لبحث آلية تذليل الصعوبات أمام عملاء المصارف وتحديد سقف السحب بما يضمن حقوق كافة العملاء وضمان حصولهم على مخصصاتهم المالية بصورة عادلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية