الدعم الميداني بطرابلس يكشف الحصيلة الأولية لضحايا تاجوراء

كشفت مركز الطب والدعم الميداني بالعاصمة طرابلس، عن الحصيلة الأولية لضحايا القصف الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس.

وقال مدير المكتب الإعلامي مالك مرسيط، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن فريق الاسعاف والطورائ التابع لمركز الطب الميداني والدعم هرع الى مركز ايواء الهجرة الغير شرعية فرع تاجوراء صباح اليوم الأربعاء 3-يوليو-2019 بعد نداء استغاثة وصل لغرفة الطورائ التابعة للمركز بخصوص تعرض مركز الايواء إلى قصف جوي نتج عنه حسب الحصيلة الأولية (40) قتيل (80)جريح”، لافتا إلى أن الفريق يواصل عمليات إنقاذ الجرحى حتى الآن.

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