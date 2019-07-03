استقرار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بـ«الموازية»

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، في حين هبط اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الأربعاء.

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 4.44 دينار الذي سجله أمس في السوق الموازية، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 5.01 دينار، مقابل 5.03 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، وبنفس الفارق كان تراجع الإسترليني إلى 5.55 دينار، مقارنة بـ5.57 دينار أمس.

لكن الليرة التركية صعدت بفارق قرش واحد، مسجلة 0.78 دينار، مقابل 0.76 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.53 دينار ليبي، مقارنة بـ 1.52 دينار ليبي في السوق الموازية أمس.

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