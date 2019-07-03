مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: حذرنا من استهداف المهاجرين في طرابلس

دعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأربعاء، إلى وضع حد فوري لإعادة المهاجرين الذين يحاولون عبور “البحر المتوسط” إلى ليبيا.

جاء ذلك غداة مقتل أكثر من 30 شخصًا جراء قصف – قالت حكومة الوفاق الوطني إن الجيش الليبي وراءه، استهدف مقرا لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، طرابلس،رغم نفس الجيش.

وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية، في تصريح نقلته وكالة أسوشييتد برس، إن المفوضية سبق أن حذرت قبل أقل من شهرين من تعرض المهاجرين الموجودين في مركز إيواء “تاجورا” لخطر الوقوع في القتال الدائر حول طرابلس.

وأوضح أن مفوضية اللاجئين قررت إرسال فرق طبية إلى الموقع الذي تعرض للقصف.

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