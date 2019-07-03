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بالفيديو… سيطرة الجيش على كسارات أبو عرقوب جنوب السبيعة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشرت قوات الجيش الليبي فيديو يظهر سيطرة الجيش الليبي على محور كسارات أبو عرقوب جنوب السبيعة،وذلك بعد مواجهات عنيفة مع قوات الوفاق .

https://youtu.be/hrDQzUslsjE

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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