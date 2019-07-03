بالفيديو… سيطرة الجيش على كسارات أبو عرقوب جنوب السبيعة

نشرت قوات الجيش الليبي فيديو يظهر سيطرة الجيش الليبي على محور كسارات أبو عرقوب جنوب السبيعة،وذلك بعد مواجهات عنيفة مع قوات الوفاق .
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