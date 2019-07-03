منظمة حقوقية: قصف المهاجرين بتاجوراء جريمة حرب مكتملة الأركان

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة والنكراء التي وقعت بحق المهاجرين واللاجئين ليلة البارحة جراء القصف الجوي الذي استهدف مركز ايواء المهاجرين التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء شرق مدينة طرابلس، والذى أودى بحياة عدد 44 ضحية وعدد 130 مصاب من المهاجرين واللاجئين الذين كانوا محتجزين بالمركز.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذه الجريمة البشعة تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت والمرافق المدنية، مجددة مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصي حقائق دولى مستقل للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين جراء هذا النزاع المسلح، وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، وضمان ملاحقتها.

وطالبت اللجنة في بيانها، دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه هولاء المهاجرين واللاجئين المستضعفين وذلك بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضى الليبية، كما طالبت بسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع أو بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع في طرابلس إلى أماكن آمنة.

ودعت اللجنة، إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، والمرافق والمراكز الصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، مجددة تذكير جميع أطراف النزاع المسلح بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية، وذلك من خلال تجنب استهداف المدنيين والإحياء والمناطق السكنية والأهداف والمنشآت والمرافق المدنية والطبية والصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وكافة إنتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة.

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