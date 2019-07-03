الثني يطالب بالانتهاء من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها للوزارات

أكد رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، على ضرورة الانتهاء من المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمختلف الوزارات قبل نهاية أكتوبر القادم، معربا عن استيائه من التدني في مستوى تنفيذها، وقصور إدارات المشروعات والإدارات الفنية في متابعة هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، مع مديري إدارات المشروعات في وزارات الحكومة المؤقتة، حيث أصدر الثني تعليماته بحصر كافة مختنقات الوزارات من المشاريع المستهدفة حاليا نظرا لأهميتها، مطالبا بضرورة تجميع هذا الحصر، وإحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة للإذن بالتعاقد على تنفيذها.

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