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بالصور | طيران الكلية الجوية مصراتة يستهدف سيارات مدنية بمنطقة سيدي السايح جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد شهود عيان لصحيفة المرصد اليوم الاربعاء قيام طائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة بقصف صهريج للوقود وعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود سيدي السايح جنوب طرابلس .

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شهود العيان أفادوا بأن عدد من المدنيين الذين كانوا يستعدون لدخول محطة الوقود ولم يتم التأكد من عددهم  قضوا داخل سياراتهم جراء القصف .

يشار إلى أن منطقة سيدي السايح القريبة من منطقة قصر بن غشير تحت سيطرة القوات المسلحة منذ شهر ابريل الماضي بعد إعلان القيادة العامة تقدم قواتها نحو العاصمة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • طيران يقوده مرتزقة كل ما يهمه ان يقبض عشرات الالاف من الدولارت ويقصف اى سيارة وقود تسير ولا سيارات الليبين فهو غير ليبى لا يهمه دماء الليبيين

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