لنقي: الأقمار الاصطناعية ستكشف من قصف مركز المُهاجرين

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن مسؤولية استهداف مقر إيواء المهاجرين غير القانونيين في طرابلس تقع على عاتق الدول التي لها أقمار اصطناعية وسماء ليبيا مكشوفة لها في تسمية الجهة التي ضربت الموقع.

وأضاف لنقي في تصريحات لـ218 أن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث على الأراضي الليبية ويراقب أجواء البلاد ومن خلال تقنياته وأقماره الاصطناعية بإمكانه تحديد كل ما يحلق في سماء العاصمة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بحكومة واحدة وقوية مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لن تنهض إلا بوجود عسكريين نظاميين من كل مناطق ليبيا لتوحيد المؤسسة تحت قيادة مدنية مُتفق عليها من قبل الجميع.

وأشار لنقي خلال حديث إلى أن الحرب القائمة الآن لن يدفع ثمنها سوى أبناء ليبيا الأبرياء، والمستفيد منها هم الدول التي ترعى هذه الحرب من خلال أطراف ليبية على الأرض.

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