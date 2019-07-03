اخبار ليبيا الان

لنقي: الأقمار الاصطناعية ستكشف من قصف مركز المُهاجرين

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن مسؤولية استهداف مقر إيواء المهاجرين غير القانونيين في طرابلس تقع على عاتق الدول التي لها أقمار اصطناعية وسماء ليبيا مكشوفة لها في تسمية الجهة التي ضربت الموقع.

وأضاف لنقي في تصريحات لـ218 أن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث على الأراضي الليبية ويراقب أجواء البلاد ومن خلال تقنياته وأقماره الاصطناعية بإمكانه تحديد كل ما يحلق في سماء العاصمة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بحكومة واحدة وقوية مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لن تنهض إلا بوجود عسكريين نظاميين من كل مناطق ليبيا لتوحيد المؤسسة تحت قيادة مدنية مُتفق عليها من قبل الجميع.

وأشار لنقي خلال حديث إلى أن الحرب القائمة الآن لن يدفع ثمنها سوى أبناء ليبيا الأبرياء، والمستفيد منها هم الدول التي ترعى هذه الحرب من خلال أطراف ليبية على الأرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من المعطيات السابقة نستطيع ان نستنجد بسهولة من ارتكب هذه الجريمة النكراء فمن بداية المعركة ضربات طائرات الجيش الوطنى دقيقة باعتراف باشااغا فى تونس وتستهدف مواقع عسكرية بدقة بينما ضربات طيران المليشيات يضرب منازل المواطنين وضرباته طائشة وكذلك راينا من قبل قصف منازل فى منطقة ابوسليم وبعدها بدقائق وصل ربع دستة اشرار كبار السراق وباشاغا وجويلى فهل من المنطق ان يغامر هؤلاء بحياتهم لو كان القصف خارج سيطرتهم اما انهم يعرفون موعده بدقة وجهزوا انفسهم للانتقال بسرعة ليمشوا فى جنازة من قتلوه عمدا وسبق الاصرار ومن المعروف انهم بتنفسون الكذب وينكروا حقائق دامغة موثقة ضدهم حتى فى تقرير الخارجية الامريكية وايضا معروف عنهم حبهم لسفك الدماء حتى بقتل جرحى الشرطة فى غريان وراينا من قبل ما بثبت ان اخوانهم المفلسين فى مصر كانوا بطلقوا النار من الخلف على راس مشاركين معهم فى المظاهرات ليتهموا قوات الامن بقتل المتظاهرين لاستعداء الناس على الشرطة وكسب تعاطف الناس ولكنهم نسوا ان الله يراهم وغضب عليهم وهزمهم شر هزيمة فى مل مكان فهم كاليهود كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله

    رد