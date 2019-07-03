حزب إيطالي معارض يدعو لإخلاء مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا على الفور

ليبيا – دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي الايطالي نيكولا تزينغاريتّي الى إخلاء معسكرات إيواء المهاجرين في ليبيا على خلفية قصف أحد هذه المعسكرات أمس الثلاثاء.

تزينغاريتّي أكد وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء أن الوضع في ليبيا يزداد مأساوية ، مطالباً بوقف التصعيد العسكري لأن النزاع يؤثر على الأشخاص الضعفاء والأبرياء.

وتابع تزينغاريتّي :”نطالب الحكومة بإخلاء مخيمات اللاجئين على الفور من خلال الممرات الإنسانية وعمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى أوطانهم”.

واختتتم الأمين العام للحزب الديمقراطي حديثه بالقول :” إننا نشهد حالة طوارئ إنسانية والحكومة وأوروبا لا يمكنهما غض الطرف عنها “.

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