وزارة الزراعة تمنع السفن التركية من الصيد في المياه الليبية

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة، منع الجرافات والسفن التركية من الصيد في المياه الإقليمية الليبية، داعين خفر السواحل والقوات البحرية لاتخاذ إجـــراءاتهما بالخصوص.

كما أهابت الوزارة بشركات استيراد المعدات الزراعية والمبيدات الحشرية والأدوية البيطرية منع دخول المنتجات الزراعية التركية إلى الأسواق الليبية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ـد المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء دعما لقرار القيادة العامـة للجيش، وإعلان رئيس البرلمان النفير العام، وأوامر ديوان المحاسبة بعدم التعامل مع الشركات التركية.

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