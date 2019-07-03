مراقبون: تُهم وبيانات مقولبة وجاهزة لإدانة الجيش بعد كل جريمة تحدث في طرابلس

قال مراقبون ومهتمون بالشأن الليبي أن تُهماً وبياناتٍ مقولبة وجاهزة إعتاد الرئاسي وحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، نشرها لإدانة الجيش وإلصاق التهم به عقب كل جريمة تحدث في العاصمة طرابلس.

وقال المراقبون أن هذه التُهم والإدانات عادة ما تتزامن مع جلسات لمجلس الأمن وسط جرائم مجهولة تحدث بالتواطئ وسط صمتٍ من قبل الجهات الآممية والدولية.

وبحسب مراقبين فقد سبق أن سارع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ووزارة الداخلية ومجلس الدولة الاستشاري لإلصاق التهم دون وجود دلائل حقيقة وأستباقية بعد جرائم مماثلة لتلك التي حصلت صباح اليوم وأستهدفت مركز لإيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء بعد قصف محكم على مقر ومعسكر كتيبة الضمان وما أحدثه القصف من خسارة كبيرة بعد احتراق مخزن أسلحة، والتي تلاها إستهداف مجهول لمركز الإيواء وسقوط عشرات الضحايا مابين قتيل وجريح.

وقال المراقبون أن مثل هذه التهم الجاهزة أصبحت وسيلة سيئة يستخدمها الرئاسي وحكومة الوفاق لكسب تأييد دولي ولو على حساب الأبرياء، كما حصل في القصف الذي إستهدف منطقة أبوسليم، والتي لم تظهر نتائج التحقيقات الخاصة بها، بالرغم من إتهامات واضحة لقوات الوفاق بالقيام بتلك المجزرة بهدف إصدار قرار دولي من قبل مجلس الأمن بعد تقديم بريطانيا لمشروع قرار لوقف إطلاق النار.

وتحدث المراقبون أن الأمر سبق وحدث أيضا عند تعرض فندق ريكسوس للقصف، وحمل الرئاسي والوفاق، الجيش مسؤولية القصف لكن قائد عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية نفى قيام مقاتلات الجيش بالقصف ووصفها بالمسرحية الرخيصة.

وربط المراقبون ايضا تعمد قوات الوفاق والرئاسي تغطية خسائرها على ارض المعركة بإلصاق التهم المسبقة دون دلائل على قوات الجيش، فيما يتجنب الرئاسي الحديث عن أي جرائم تقوم بها قواته في مناطق سيطرة الجيش، كتلك الجرائم التي حدثت غير مرة في منطقة قصر بن غشير وسقط على إثرها العشرات من الضحايا، وجريمة تصفية جرحى الجيش الوطني في مستشفى غريان بعد إنسحابه من المدينة.

ويستغرب المراقبون صمت البعثة الأممية على عدم إدانة الجرائم التي تقوم بها قوات الوفاق، وسط اتهامات عديدة للبعثة بميولها للمجموعات المسلحة وجماعة الاخوان وعدم الوقوف على الحياد في جميع المواقف، أو إدانة كل الجرائم التي تحدث على الارض.

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