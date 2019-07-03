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سالفيني يتهم حفتر بقصف المهاجرين ويدعو لتدخل دولي دعما لحكومة الوفاق الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

اتهم نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الإيطالي ماتيو سالفيني، الجيش الوطني الليبي بقصف معسكر للمهاجرين شرقي طرابلس، داعيا لتدخل دولي دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بعد يوم من لقاء سري جمعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة روما.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، قال سالفيني في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “بالنسبة إلى ليبيا، يحدوني الأمل بأن يستيقظ المجتمع الدولي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجنرال حفتر”.

وأضاف تعليقا على القصف الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا: “إنه عمل إجرامي، تماما مثل تلك الهجمات على الأهداف المدنية والمطارات والمستشفيات المدنية، لذا، آمل ألا يبقى أحد من أولئك الذين من أجل مصالحهم الاقتصادية والتجارية يدعمون شخصا يقصف أهدافا مدنية، أنا هنا لا أشير إلى الفرنسيين”.

وطالب سالفيني المجتمع الدولي بالتدخل “لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كونها الحكومة المعترف بها شرعيا من طرف الأمم المتحدة”، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس مالك المرسيط في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصل إلى 40 قتيلا و80 جريحا وهم مهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة”، مضيفا أن “مركز الإيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ولا تزال فرق الإسعاف مستمرة في إنقاد الجرحى جراء هذا القصف”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. جريمه !! والله إنها لكبيره. وقولوا كيف سلط الله علينا القذافي وحفتر والمليشيات والكرامة المجرمين. (ألم تعلم بأن الله يرى)

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  • انت متخلف عقليا وتطمع فى احتلال ليبيا مثل زمان وبالطبع العقبة الرئيس وجود جيش وطنى يحمى البلاد وبحفظ سياتها ولهذا تدعموا امعة مثل السراج عميل لكم ولكن نهاينه باتت قريبة جدا

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  • الكل يرى ان المتخلف الذى يسمى نقسه الطرابلس ما هو الا تيس مصراطى لوطى نتاج جرذ وفأرة تركية نتج عنها هذا الكائن الاعمى البصر والبصيرة فيتطاول على خيرة قادة الوطن الذين حافظوا على سيادة الوطن بينما الامعة المفروض من الدول الاستعمارية خاين وعميل مثل الخوان المفلسين لعنة الله عليهم وعليك ايها التيس الميبون الزامل ابن الزانية فى خيام النكاح واحد نتائجها من اللقطاء الكارهين للوطن

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