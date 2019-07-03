سالفيني يتهم حفتر بقصف المهاجرين ويدعو لتدخل دولي دعما لحكومة الوفاق الليبية

اتهم نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الإيطالي ماتيو سالفيني، الجيش الوطني الليبي بقصف معسكر للمهاجرين شرقي طرابلس، داعيا لتدخل دولي دعما لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بعد يوم من لقاء سري جمعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة روما.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، قال سالفيني في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “بالنسبة إلى ليبيا، يحدوني الأمل بأن يستيقظ المجتمع الدولي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجنرال حفتر”.

وأضاف تعليقا على القصف الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا: “إنه عمل إجرامي، تماما مثل تلك الهجمات على الأهداف المدنية والمطارات والمستشفيات المدنية، لذا، آمل ألا يبقى أحد من أولئك الذين من أجل مصالحهم الاقتصادية والتجارية يدعمون شخصا يقصف أهدافا مدنية، أنا هنا لا أشير إلى الفرنسيين”.

وطالب سالفيني المجتمع الدولي بالتدخل “لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كونها الحكومة المعترف بها شرعيا من طرف الأمم المتحدة”، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس مالك المرسيط في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء وصل إلى 40 قتيلا و80 جريحا وهم مهاجرون من جنسيات إفريقية مختلفة”، مضيفا أن “مركز الإيواء المهاجرين يقع في منطقة تاجوراء شرق طرابلس ولا تزال فرق الإسعاف مستمرة في إنقاد الجرحى جراء هذا القصف”.