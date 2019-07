أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء الخسائر المروعة في الأرواح والإصابات الناجمة عن هجوم، مركز إيواء تاجوراء.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن الهجوم يجسّد القلق البالغ الذي أعربت عنه مرارا مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن سلامة الأشخاص الموجودين في مراكز الإيواء.

The post مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء هجوم مركز إيواء تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية