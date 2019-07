لجنة الطوارئ والأزمة لوزارة العدل تعقد اجتماعها السابع

ناقشت لجنة الطوارئ والأزمة بوزارة العدل، عددا من المسائل الحيوية المتعلقة بتسهيل الخدمات التي تعمل الوزارة على تقديمها وذلك في ظل الظروف الراهنة وما يصاحبها من تحديات تواجه الوزارة والجهات التابعة لها.

وقد تم في الاجتماع التطرق إلى عدد من الصعوبات التي تعرقل سير عمل اللجنة والمتعلقة بميزانية الطوارئ برغم من قيام اللجنة مراراً بالمطالبة بتخصيصها.

واستعرض في الاجتماع الإجراءات المتخذة لضمان قيام مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمهامها في ظل الوضع الراهن ، والوقوف على ما تم اتخاذه من تدابير لازمة لتأمين صحة وسلامة النزلاء وتأمين الرعاية الصحية لهم, بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بنقلهم من مؤسسات الإصلاح الكائنة في مناطق الاشتباك إلى مقار أخرى ، وذلك لضمان سلامتهم.

كذلك ناقشت اللجنة موضوع المعهد العالي للقضاء والذي تأثر بالاشتباكات الأخيرة و التدابير العاجلة لنقل محتويات المعهد الى مكان آمن لضمان سلامتها.

عقد الاجتماع بديوان وزارة العدل، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان خالد مسعود أبو صلاح وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات التابعة للوزارة.

