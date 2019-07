قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن حصيلة الوفيات في استهداف مركز لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمدينة تا

«صحة الوفاق»: 33 حالة وفاة في هجوم مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن حصيلة الوفيات في استهداف مركز لإيواء مهاجرين غير شرعيين بمدينة تاجوراء بلغ 33 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الجرحى الموجودين داخل المستشفيات يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة الخارجية المؤقتة: قوات الوفاق ارتكبت جريمة قصف مركز تاجوراء لتشويه صورة الجيش.

